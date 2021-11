Vallourec : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 13 euros sur Vallourec, au lendemain d'une publication du fabricant de tubes sans soudures au titre du troisième trimestre, qualifiée de 'mitigée'.



'Vallourec deviendra de plus en plus un producteur basé aux Amériques avec le rachat d'intérêts minoritaires aux États-Unis, la vente prévue de l'Allemagne et la transition associée des volumes vers le Brésil', souligne le broker.



'La transition des volumes allemands vers le Brésil à elle seule générera 130 millions d'euros supplémentaires d'EBITDA d'ici 2024 et les minorités américaines offrent une plus grande exposition au marché des OCTG actuellement à la croissance la plus rapide', poursuit-il.



