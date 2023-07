Valeo : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Valeo de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 21 à 26,5 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA 2023-24 relevée de 13% en moyenne pour l'équipementier automobile français.



A l'approche de la publication semestrielle, le broker rappelle que la direction a déjà indiqué s'attendre à une marge opérationnelle de 3,2%. Surtout, il pense que sa 'surperformance pourrait s'intensifier au cours de l'année (et probablement au-delà)'.



'Le titre est resté à la traine du SXAP depuis le début de l'année, les marges pourraient avoir touché le fond en 2022 et la génération de FCF devrait s'améliorer : rien ne nous retient d'être plus constructifs', ajoute Stifel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.