Valeo : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'conserver' sur Valeo avec un objectif de cours remonté de 27 à 29 euros, reflétant une dette plus faible et des multiples sectoriels plus élevés compensant un abaissement de sa séquence de BPA estimés jusqu'en 2023 (-24% en moyenne).



'Le deuxième trimestre 2021 montre une reprise de croissance organique sur une base faible (+74%) tirée par le mix régional, mais les marges en pourcentage et le free cash-flow devraient prendre du retard sur les tendances attendues pour l'exercice', prévient-il.



