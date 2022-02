Valeo : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'équipementier doit faire face d'une part, à une concurrence accrue et, d'autre part, une volonté des constructeurs d'intégrer verticalement un certain nombre de domaines sur lesquels il s'est positionné. Le bureau d'analyse reste donc neutre sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 25 E.



' Dans l'électrification, la JV Valeo Siemens est notamment visée puisque l'on observe à la fois des concurrents plus dynamiques sur le plan commercial avec des prises de commandes supérieures et des clients majeurs de la JV comme Mercedes-Benz, VW ou Volvo annoncer que leurs futurs systèmes de propulsion seront développés en interne ' indique l'analyste.



' C'est également le cas dans l'assistance à la conduite avec des annonces récentes chez Mercedes-Benz (Lidar aujourd'hui fourni par Valeo mais qui le sera dans le futur par son concurrent Luminar) ou VW (partenariat stratégique software ADAS avec Bosch) qui sèment également le doute sur le leadership de Valeo dans ce domaine ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que le CEO devra également donner ses perspectives pour la division Propulsion (~25% du CA) qui bénéficie d'innovations récentes (48v) mais reste sous la menace à moyen/long terme du durcissement de la réglementation (bannissements ICE, etc.).



' Le groupe devrait également davantage insister sur le potentiel de sa division Systèmes Thermiques qui semble, finalement, davantage tirer profit de l'électrification avec des prises de commandes en croissance soutenue '.



