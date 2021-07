Valeo : Invest Securities relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les sujets d'inquiétudes restent centrés sur Valeo Siemens qui sera intégré à 100% d'ici fin 2023 au plus tard.



' Nous estimons que le risque sur la JV est très surdimensionné. Sur une estimation de BNA 2021e relevée de +13,7%, notre objectif de cours monte à 40E (contre 36,2E) indique Invest Securities.



' La sous-performance depuis le 1/01/21 (-29% et -38pts en relatif à EuroStoxx !) est un record alors que les guidances sont largement confirmées ' rajoute l'analyste.



Invest Securities confirme son opinion à l'achat sur la valeur. Valeo reste dans sa liste des valeurs favorites.



