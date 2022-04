Valeo : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyse indique que la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, au-dessus des attentes n'a pas apporté d'indication claire sur l'activité et les marges au 2ème trimestre tant les facteurs d'incertitude se sont accrus et multipliés depuis le mois de mars.



' Le groupe qui avait déjà détaillé ses perspectives lors d'un CMD fin février a réitéré ses guidances 2022 qui semblent pouvoir résister à l'évolution du contexte macro. C'est pourquoi nous ne modifions pas nos estimations déjà fortement abaissées en février ' indique Invest Securities.



L'analyste confirme son objectif de cours à 31,5E contre 31,9E et son opinion à achat. ' Il reste préservée au regard des faibles multiples 2023/24 même si à CT le ' momentum ' des anticipations reste fragile sur les marchés Auto, la marge de Valeo et les résultats de VSeA '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.