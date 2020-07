Valeo : Invest Securities n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Après une hausse du titre de 60% sur trois mois, Invest Securities dégrade son opinion sur Valeo de 'achat' à 'neutre', soit un potentiel de progression de 7% par rapport à son objectif de cours relevé à 26 euros contre 23,7 euros précédemment.



'Si le chiffre d'affaires du premier semestre de 7.058 millions d'euros (-28%) est ressorti en ligne, les résultats ont été très lourds', souligne l'analyste, qui cite notamment un EBITDA de seulement 202 millions (-83%).



'Le manque de visibilité oblige le groupe à afficher une guidance très prudente, en dessous de nos estimations de rebond', poursuit Invest Securities, qui abaisse en conséquence ses BNA sur un scénario de recovery plus prudent.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.