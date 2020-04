Valeo : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities souligne que la publication du 1er trimestre 2020 le 23 avril va intervenir alors que le groupe a finalement communiqué hier sur l'abandon de ses guidances 2020 et sur sa stratégie de sauvegarde du cash.



' Nous attendons un repli de -12,5% du CA T1 20, encore peu représentatif de la chute d'activité attendue au S1 2020. Nous coupons nos estimations de BNA 2020/22e de -125%/-29%/-15% à partir de notre scenario actualisé ' indique le bureau d'analyses.



' Les résultats SME de Valeo Siemens sont à nouveau abaissés. Notre objectif de cours ressort à 18,8E contre 31,4E, offrant un potentiel de +16% après une baisse du titre de plus de -48% sur 3 mois ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion à l'achat à court terme, dans l'attente de la publication du 1er trimestre 2020 et des nouvelles guidances.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer