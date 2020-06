Valeo : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Valeo de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un nouvel objectif de cours de 30 euros, estimant dans une note sectorielle que 'le pire est derrière nous' pour les équipementiers automobiles.



'Le flux de nouvelles s'est montré progressivement plus positif depuis avril dans les régions clés, remettant le secteur sous les feux de la rampe depuis le début du trimestre', estime l'intermédiaire financier.



'Malheureusement, les perspectives positives semblent déjà intégrées pour l'essentiel dans les cours aux niveaux de valorisation actuels, sauf pour Valeo et Faurecia', poursuit le broker, qui voit dans ces deux derniers des 'dossiers de redressement convaincants'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer