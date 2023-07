(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur United Airlines, Jefferies remonte son objectif de cours de 60 à 65 dollars, dans le sillage d'une estimation de BPA pour 2023 rehaussée de 20% à 11,25 dollars.



'United Airlines continue de capitaliser sur les opportunités internationales, offrant le plus grand nombre de sièges au troisième trimestre à la fois sur l'Atlantique et de plus en plus le Pacifique, avec sa flotte de gros-porteurs conservée de 220 avions', souligne-t-il.



'Les marges internationales sont bien supérieures aux niveaux de 2019 ainsi qu'aux marges intérieures entièrement récupérées', poursuit le broker, pour qui l'objectif United Next d'une marge de 14% en tire une crédibilité supplémentaire.



