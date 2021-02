Unilever : UBS réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Unilever avec un objectif de cours ramené de 4000 à 3700 pence, soit un potentiel de baisse estimé à 9% pour le titre du géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante.



'Les gains de parts ne se traduisent pas par une performance opérationnelle supérieure', estime le broker, qui 'voit des menaces sur les marges au premier semestre et un espace limité pour une accélération de la croissance des ventes sous-jacentes peser sur l'action'.



