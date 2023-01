Unilever : RBC salue l'arrivée d'un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé lundi son opinion 'performance en ligne avec le secteur' et son objectif de cours de 3900 pence sur Unilever suite à la nomination d'un nouveau directeur général à la tête du groupe anglo-néerlandais.



Le courtier canadien salue l'arrivée d'un nouveau patron en provenance de l'extérieur, même s'il reconnaît ne pas être trop familier avec ce cadre qui dirigeait jusqu'ici la coopération laitière FrieslandCapina.



'S'il est vrai que nous savons pas grand-chose de Hein Schumacher, nous pensons que le fait qu'Unilever ait opté pour un candidat externe va être perçu d'un bon oeil par les investisseurs', souligne-t-il.



'Nous pensons qu'Unilever a besoin d'être bousculé, aussi bien sur le plan culturel qu'au niveau de son organisation', ajoute le broker.



RBC s'attend néanmoins à ce que l'arrivée du nouveau directeur général mette un peu de temps avant de porter ses fruits.



'Il faut généralement compter 18 mois pour constater les premiers signes d'une amélioration au niveau de l'exécution et une revalorisation de l'action chez les grands groupes du secteur de la consommation', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.