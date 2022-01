Unilever : RBC pas convaincu par la réorganisation

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé mardi son opinion 'neutre' sur Unilever, assortie d'un objectif de 3400 pence, après l'annonce par le géant des produits de consommation courante de la mise en place d'une organisation simplifiée, autour de cinq grands pôles d'activité.



Dans une note de réaction, le broker canadien souligne que cette décision ne correspond toujours pas à l'impulsion qu'il souhaiterait que le groupe adopte.



'Le nouveau modèle opérationnel dévoilé aujourd'hui va faciliter les cessions, mais nous préférerions que le groupe se concentre sur le réinvestissment des réductions de coûts au sein de ses marques et marchés', souligne-t-il.



RBC déplore par ailleurs l'absence de changement au niveau de la 'culture d'entreprise' du groupe, les dirigeants des cinq nouvelles branches d'activité étant tous des cadres 'maison'.



D'après le courtier, la vente de la division 'crèmes glacées' avant la réalisation d'une grosse acquisition constituerait une piste bien plus intéressante que celle du rachat des produits de santé grand public de GSK évoqué la semaine dernière.



L'analyste estime à ce titre que le fait que le premier pôle d'activité du groupe soit consacré aux produits de beauté et de bien-être témoigne des ambitions affichées par le groupe sur le marché de la santé grand public.



