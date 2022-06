Unilever : Jefferies renouvelle sa recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Unilever, qu'il assortit d'un objectif de cours de 4130 pence, en perspective de la prochaine publication de résultats du groupe, prévue le 26 juillet.



Dans une note de recherche, le broker américain souligne que ses prévisions au titre du deuxième trimestre sont supérieures à celles du consensus, une différence qu'il explique par son point de vue plus optimiste sur les prix.



Le courtier précise néanmoins avoir revu à la baisse ses estimations de marges pour l'exercice 2023, déclarant s'attendre à une inflation 'persistante' au niveau des coûts du géant de la consommation courante.



'Mais la vraie question reste de savoir quelle valeur peut être tirée d'un portefeuille d'activités qui nous semble sous-exploité, au moment où l'un des plus célèbres investisseurs activistes au monde rejoint son conseil d'administration', souligne l'intermédiaire.



Nelson Peltz, dont le fonds Trian détient 1,5% du capital du groupe, est en effet appelé à entrer au conseil en date du 20 juillet, rappelle Jefferies dans sa note.



