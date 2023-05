Unilever : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Unilever avec un objectif de cours porté de 4650 à 5000 pence, remontant modestement son estimation de revenus 2023 pour le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante.



'Un premier trimestre au-dessus des attentes du marché sur les volumes et des prévisions pour l'exercice raffermies confèrent au nouveau CEO Hein Schumacher une base solide', juge le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies continue en outre de considérer ses prévisions pour le second semestre comme conservatrices, par rapport au rythme du basculement des revenus et du résultat net qui s'est matérialisé dans des circonstances similaires en 2009.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.