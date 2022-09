Unilever : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi sa recommandation sur le titre Unilever de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 46,5 à 55,5 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier évoque un groupe 'de nouveau positionné pour accélérer sa croissance' grâce à la mise en place d'une stratégie désormais axée sur les segments les plus dynamiques de son marché et une meilleure exécution opérationnelle.



Autant de choix qui devraient permettre au groupe de produits de grande consommation de renouer avec une croissance organique située dans la partie hausse de son objectif de moyen terme allant de 3% à 5%, prédit l'analyste.



'La nouvelle structure organisationnelle devrait favoriser un croissance plus élevée, libérer des efficacités en termes de coûts et améliorer la flexibilité au niveau du portefeuille', estime en effet Berenberg.



La récente amélioration enregistrée sur le front des coûts de production, tout comme les initiatives prises en termes de pris, devraient par ailleurs soutenir les marges bénéficiaires à compter de l'exercice 2023, ajoute-t-il.



En dépit de l'amélioration de ses perspectives et de la promesse d'une inversion de la longue sous-performance qui a caractérisé l'entreprise, le titre Unilever se traite toujours sur la base d'une décote de 15% par rapport à ses principaux rivaux, conclut l'analyste.



Berenberg remonte son objectif de cours sur l'action cotée à la Bourse de Londres de 4000 à 4800 pence.



