UniCredit : UBS reste à achat malgré la Russie

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' sur UniCredit, assortie d'un objectif de cours maintenu à 20,5 euros (soit un potentiel de hausse de 127% pour le titre), dans une note où il évalue la sensibilité de la banque italienne à la Russie.



'Nous estimons que le risque lié à la Russie est exagéré après une correction d'environ 35% le mois dernier, mais nous ne sommes pas pleinement convaincus que la valorisation semble attrayante si le stress se propage plus largement', résume le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.