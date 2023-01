UniCredit : Parmi les banques d'Europe favorites de Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur UniCredit, l'une de ses valeurs favorites ('top picks') parmi les banques européennes, pointant un rendement de capital jugé 'convaincant'.



'Nous voyons la banque délivrer 14,8 milliards d'euros de rendement de capital cumulé sur la période 2021-24 (plus de 50% de la capitalisation de marché), tout en maintenant un ratio de distribution inférieur à 100%', précise le broker.



Dans le résumé de sa note sur l'établissement italien, Jefferies met aussi en avant du potentiel de progression continu pour les revenus nets d'intérêts, un coussin de provision solide et une valorisation qui demeure selon lui 'peu exigeante'.



