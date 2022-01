Unicredit : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Unicredit, avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 euros.



La performance opérationnelle au quatrième trimestre 2021 est jugée 'solide' par le broker qui relève ses anticipations de résultat net sur 2022/2024 de 1% en moyenne.



Unicredit table en effet sur un résultat net d'au moins 3,3 MdsE en 2022, quand Oddo table plutôt sur 3,8 MdsE.



L'analyste rapporte aussi que si Unicredit a confirmé son intérêt pour une prise de participation dans une banque russe (Oktrikie), aucune offre ne sera formulée compte tenu de la situation géopolitique en Ukraine.



'Le management a plus globalement réitéré qu'aucun deal M&A éventuel ne devrait se faire s'il dévie le groupe de son engagement en matière de retour à l'actionnaire', souligne Oddo.





