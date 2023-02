Unicredit : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Unicredit, avec un objectif de cours relevé de 16,3 à 18,5euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le T4 2022 ressort 'très solide', avec un bon PNB (+12% vs cons), une bonne maîtrise des coûts (-3% vs cons) et de nouveau un coût du risque (CdR) modéré.



Oddo indique relever 8% en moyenne ses anticipations de RN sur 2023-24 mais précise conserver une approche prudente quant aux impacts prévisibles de la crise ukrainienne (CdR revu en hausse de 9% en moyenne sur 2023-24).



Enfin, l'analyste rapporte que l'autre point notable de la publication réside dans la communication par le management de ses guidances pour 2023, globalement solides.



Ainsi, 'la tenue bien meilleure qu'anticipé des revenus d'intérêt au T4 et la guidance d'au moins 11.3 MdE pour 2023 suggèrent une révision en hausse des anticipations du consensus (10.9 MdE en moyenne avant T4)'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.