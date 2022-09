UniCredit : JPMorgan relève à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé mardi sa recommandation sur le titre UniCredit, portée de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 13,5 à 15 euros, notamment en raison de questions de valorisation.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier estime que le titre affiche un profil risque/rendement 'très attractif' sur la base d'un PER 2024 de 7,4x qui intègre déjà, selon lui, le scénario d'une récession.



L'analyste dit pourtant percevoir un potentiel haussier de l'ordre de 50% au cas où le groupe bancaire italien parvenait à dégager un bénéfice net de 5,8 milliards d'euros (hors Russie) à horizon 2024.



JPMorgan estime par ailleurs que le marché sous-estime la probabilité d'opérations de fusions-acquisitions (M&A), faisant pourtant valoir qu'un éventuel rachat de Banco BPM serait particulièrement séduisant avec un effet relutif de 34%, même en cas d'offre entièrement libellée en numéraire.



