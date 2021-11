UniCredit : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur UniCredit avec un objectif de cours relevé de 14,75 à 16,20 euros, estimant que la banque italienne 'doit convaincre le marché sur le déploiement de son excès de capital pour libérer de la valeur'.



'Nous nous attendons à ce que la journée des investisseurs du 9 décembre constitue un catalyseur à travers une clarté stratégique sur les sources de revenus et le rendement du capital', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Le scénario de base de Jefferies prévoit des revenus d'intérêts nets (NII) de 3% au-dessus du consensus en 2023 avec un rendement cumulé 2021-24 équivalent à une capitalisation boursière de 40% (sur un ratio de distribution de 65%).



