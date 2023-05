UniCredit : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur UniCredit et relève son objectif de cours de 25 à 27,5 euros, soit un potentiel de progression de 56% pour le titre, après la publication trimestrielle de la banque italienne.



'Avec un relèvement de 10% des prévisions de la direction sur la distribution aux actionnaires de 2023 et un message indiquant qu'un tel niveau est durable dans un avenir prévisible, la réaction du cours de l'action semble avare', juge le broker.



Jefferies considère aussi qu'avec plus de 16 milliards d'euros de rendement cumulé du capital sur 2022-24 (soit plus de 40% de capitalisation boursière) et de solides coussins de capital, UniCredit reste une valeur clé à l'achat.



