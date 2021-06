UniCredit : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur UniCredit de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 9,30 à 12,25 euros, dans une note sectorielle consacrée aux banques d'Europe du Sud.



'Un scenario de hausse des taux en Europe est prématuré, mais une perspective de volumes plus brillante peut soutenir les revenus', estime le broker, qui pointe 'un levier plus fort pour la reprise des prêts' en ce qui concerne UniCredit.



Jefferies déclasse Intesa Sanpaolo à 'conserver' et Bankinter à 'sous-performance' où 'les fortes tendances en gestion de fortune se reflètent de plus en plus dans les attentes du consensus et la valorisation', tandis que BBVA reste son choix préféré dans la zone.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

