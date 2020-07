UniCredit : Jefferies n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur UniCredit de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à neuf euros, pointant notamment une 'faible visibilité' sur les perspectives de provisions comme un facteur de risque clair.



S'il continue de 'percevoir de la valeur chez UniCredit', le broker affirme voir moins de catalyseurs à moyen terme pour les résultats de l'établissement bancaire italien que pour ceux de son concurrent Intesa Sanpaolo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

