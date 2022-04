Unicredit : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note sur les banques d'Europe du Sud, secteur pour lequel il estime que 'un nouveau vent de changement modifie les perspectives', Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Unicredit avec un objectif de cours abaissé de 16 à 13,8 euros.



'Nous voyons une décote injustifiée au-delà du scénario de perte extrême de la banque et nous continuons d'apprécier les nombreux leviers derrière la stratégie de croissance transformationnelle de la direction', explique le broker au sujet de l'établissement italien.



Pointant toutefois l'impact de la guerre en Ukraine, Credit Suisse déduit de son objectif de cours sur Unicredit la valeur de l'exposition transfrontalière nette de la Russie, en attendant une meilleure visibilité des pertes potentielles de défaut.



