UniCredit : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur UniCredit, qu'il porte de 12,5 à 13,5 euros, soit un potentiel haussier de 65% sur la base des cours actuels.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand fait remarquer que l'action UniCredit a été l'une des valeurs bancaires européennes les plus sévèrement punies depuis le début de l'année en raison de son exposition à la Russie.



'Les pertes potentielles liées à la situation ont soulevé des préoccupations quant à sa capacité à procéder à des redistributions de capital', explique-t-il dans l'étude.



Pour Berenberg, les éclaircissements apportés par le groupe la semaine passée à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ainsi que la confirmation du programme de rachat d'actions, devraient néanmoins contribuer à rassurer les investisseurs.



'Le fait que le titre se traite sur la base d'une décote en termes de PER de 20% à 25% en comparaison du secteur (hors Russie) est selon nous excessif', conclut-il, réitérant par conséquent sa recommandation d'achat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

