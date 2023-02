UniCredit : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur UniCredit de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 17,4 à 24 euros, après la publication par la banque italienne de ses résultats annuels plus tôt cette semaine.



'La réaction du cours de l'action depuis le début de l'année a déjà été significative', reconnait le broker, pointant une progression de 35% du titre en Bourse, dont un gain de 12% sur les résultats du quatrième trimestre.



'Nous pensons que les plans de distribution du capital et la flexibilité stratégique d'UniCredit continueront de constituer des facteurs de soutien positifs pour aller de l'avant', juge-t-il néanmoins dans le résumé de sa note.



