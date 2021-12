UniCredit : AlphaValue passe de 'vendre' à 'alléger'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé vendredi avoir relevé de 'vendre' à 'alléger' sa recommandation sur UniCredit, tout en renouvelant son objectif de cours de 12,9 euros sur le titre.



Le bureau d'études explique que son relèvement d'opinion fait suite à la révision à la hausse de ses estimations de résultats sur le géant bancaire italien, qui a dévoilé hier un plan stratégique à trois ans à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



Dans sa note de recherche, AlphaValue explique que ses anticipations s'expliquent par la perspective de réductions de coûts (investissements compris) qui devraient totaliser un milliard d'euros à horizon 2024.



Le cabinet parisien précise néanmoins que cette réduction de la voilure se traduira nécessairement par une réduction de chiffre d'affaires, une perspective qu'il intègre dans ses estimations à compter de 2023.



