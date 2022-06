UniCredit : AlphaValue n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé jeudi avoir relevé de 'vente' à 'alléger' sa recommandation sur UniCredit, tout en maintenant à 10,5 euros son objectif de cours sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue l'optimisation du capital et la réduction des coûts mis en place par l'établissement bancaire italien.



AlphaValue explique ainsi avoir relevé ses estimations pour 2022 sur le groupe à la faveur d'une révision à la hausse de sa projection de revenus et d'un abaissement de son estimation du coût du risque.



Le cabinet indépendant précise que cet optimisme accru est néanmoins partiellement compensé par un triplement des provisions pour créances douteuses, avec notamment 4,2 milliards d'euros de charges liées à la Russie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.