Under Armour : Wells Fargo dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé vendredi avoir dégradé sa recommandation sur Under Armour, ramenée de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 12 à huit dollars.



D'après l'analyste, le titre devrait rester prisonnier d'un 'trading range' limité au cours des six à 12 prochains mois en raison notamment de sa forte exposition aux grossistes américains.



Il explique également préférer se tenir à l'écart de l'action en attendant que la nouvelle directrice générale de l'équipementier sportif puisse mettre en place sa stratégie.



L'intermédiaire pense par ailleurs que le niveau élevé des stocks de l'entreprise pourraient mettre sous pression ses marges, sachant que Nike dispose lui aussi d'inventaires conséquents, laissant entrevoir des promotions agressives.



