Under Armour : Jefferies reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies confirme ce mardi sa recommandation 'Achat' sur le titre Under Armour, accompagnée d'un objectif de cours de 11 dollars.



Le groupe américain a, rappelons-le, reçu une 'Wells notice' de la part de la SEC américaine, un avertissement concernant la période allant du T3 2015 au T4 2016.



'Bien qu'Under Armour ne fasse aucun commentaire, nous pensons que les problèmes à résoudre ne sont pas graves. Très probablement, nous pensons que le résultat pourrait être un retraitement des données financières et une éventuelle amende', estime Jefferies.



