Under Armour : Jefferies réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 1,5 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Le résultat net ressort à 113 millions de dollars et le bénéfice dilué par action est de 0,24 $.



Suite à cette annonce Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 35 $. L'analyste souligne le triple succès au 3ème trimestre sur les ventes, les marges et les prévisions.



' Les résultats du 3e trimestre ont montré une force des produits à grande échelle (vêtements et chaussures en hausse) et un pouvoir de fixation sur les prix, tandis que la discipline des coûts reste une priorité majeure ' indique le bureau d'analyses.



' Les initiatives sur la restructuration se poursuivent, positionnant Under Armour sur une reprise plus forte des bénéfices et de l'EBIT '.



Rappelons que le groupe vise désormais un bénéfice dilué ajusté par action d'environ 0,74 $ par rapport à la fourchette précédemment attendue de 0,50 $ à 0,52 $ par action.



