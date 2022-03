UMG : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 30 euros sur Universal Music Group (UMG), après la publication par le groupe d'édition musicale de résultats jugés solides pour son quatrième trimestre 2021.



UMG a réalisé des revenus d'environ 2,5 milliards d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 503 millions, soit respectivement 7% et 3% de plus que les attentes de Jefferies, mais la marge d'EBITDA ajustée, à 20%, s'est révélée inférieure de 0,8 point à son anticipation.



'Nous avons anticipé cette cadence et serions acheteurs en cas de pression à la vente. De plus, la croissance du streaming s'est montrée forte à 16% sur un an et UMG continue de faire avancer une stratégie numérique réfléchie', ajoute le broker.



