UMG : Jefferies entame une couverture à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies entame une couverture d'Universal Music Group (UMG) avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 30 euros, cible impliquant un potentiel de progression de l'ordre de 23% pour le titre du groupe d'édition musicale.



'Nous nous attendons à ce que le streaming numérique et les nouvelles plateformes émergentes génèrent une croissance robuste à court et moyen terme', affirme le broker, qui affiche des prévisions supérieures de 5%/10% aux consensus pour 2022/23.



Jefferies ajoute qu'il voit 'peu de risque d'érosion économique des artistes ou de changement de part de marché parmi les trois grands labels'. Son objectif de cours repose sur un ratio VE/EBITDA à venir d'environ 20 fois, en ligne avec les niveaux actuels.



