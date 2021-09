UMG : BofA entame le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - BofA a entamé mardi le suivi du titre Universal Music Group avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 34 euros.



Dans une note de recherche intitulée 'le seul et l'unique', l'analyste met en avant le profil attrayant du leader mondial du divertissement musical.



D'après l'intermédiaire, UMG est en mesure de générer une croissance moyenne des bénéfices de 9% et de 15% au niveau du chiffre d'affaires grâce au développement des plateformes de streaming et à d'autres opportunités de monétisation du catalogue (réseaux sociaux, fitness, jeux vidéo).



BofA - qui fait valoir que le titre se traite sur la base d'une prime de 15% par rapport à son rival Warner Music Group - évoque par ailleurs une tendance à la stabilisation des ventes de disques 'physiques' ainsi que des gains de parts de marché.



'De même, UMG devrait disposer d'une force de frappe importante au vu de son solide flux de trésorerie', conclut-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.