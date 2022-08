Ulta Beauty : Jefferies reste à achat, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ulta Beauty tout en remontant son objectif de cours de 475 à 485 dollars, après une publication trimestrielle du distributeur de produits de beauté, accompagnée d'un relèvement de ses objectifs annuels.



'Les résultats du deuxième trimestre ont renforcé plusieurs principes fondamentaux de notre thèse', affirme le broker, notant ainsi que la beauté résiste mieux que les autres catégories de produits, et qu'Ulta gagne des parts de marché.



'L'expansion du taux de marge brute et les stocks serrés existent dans le commerce de détail', poursuit Jefferies, estimant enfin que les objectifs de la direction 'resteront prudemment conservateurs'.



