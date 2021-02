UBS : Oddo reste 'neutre', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'neutre' sur UBS, mais remonte son objectif de cours de 13,3 à 14,1 francs suisses (+6%) reflétant en grande partie ses prévisions 2022 pour l'établissement financier helvétique, en hausse de 5,5%.



'Ce relèvement provient en grande partie des divisions GWM et AM grâce à une croissance des actifs sous gestion malgré un contexte de pression sur les marges (taux notamment)', explique l'analyste, qui 'reste en revanche prudent sur les revenus CIB pour le moment'.



Le bureau d'études reste 'neutre' sur le titre, mettant en avant un 'retour aux actionnaires exposé aux incertitudes juridiques' et un potentiel de revalorisation d'environ 3,5% 'conforme au potentiel de sa couverture'.



