UBS : Oddo relève son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo relève sa recommandation à Neutre sur le titre contre Alléger.



' Le potentiel de hausse est dorénavant conforme à la moyenne: c'est la principale raison de notre changement de recommandation. A cela s'ajoute la confirmation des qualités fondamentales d'UBS avec les résultats T2 et une meilleure visibilité sur la rémunération des actionnaires ' indique Oddo.



' Sur 2020: nous avons appliqué uniformément un scénario sectoriel très prudent. Les résultats T2 confirment qu'il était pessimiste. Par ailleurs, nous relevons nos résultats 2021 de 6% ' rajoute le bureau d'analyses.



L'objectif de cours est relevé à 13.3 CHF contre 13.0 CHF.



