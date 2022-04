UBS : Jefferies réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'UBS a publié une bonne série de résultats, dépassant les attentes de ~20%, grâce notamment à de forts revenus IB. Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 22 CHF.



Le résultat net s'est élevé à 2 136 millions d'USD (+17% en glissement annuel), ce qui correspond à un résultat dilué par action de 0,61 USD.



' La rentabilité est supérieure aux objectifs et la croissance organique se poursuit, sous l'impulsion des Amériques (qui font plus que compenser le ralentissement de l'APAC). L'exposition à la Russie a été réduite ' indique Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.