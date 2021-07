UBS : Jefferies initie avec une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé jeudi avoir initié le titre UBS avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 20 francs suisses, parmi les plus élevés du marché.



Dans une note consacrée aux banques suisses, le courtier américain évoque un dossier d'investissement 'attractif' potentiellement porteur de bonnes surprises au niveau des résultats.



Jefferies met également en avant un niveau de distribution du capital 'élevé' à l'égard des actionnaires ainsi qu'une valorisation attrayante, l'action se traitant actuellement à un PER de seulement huit fois les bénéfices.



