UBS : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur UBS de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 24 à 20 francs suisses, conseillant aux investisseurs de lui préférer BNP Paribas (conseillé à 'achat').



Revenant sur l'acquisition de Credit Suisse par UBS, le broker estime que 'les calculs de la transaction sont convaincants sur trois ans', mais que 'les risques et l'incertitude sont élevés au cours des 12 prochains mois'.



'Nous avons besoin de preuves que la restructuration progresse, sans trop nuire à la franchise d'UBS, pour avoir confiance dans le potentiel de revalorisation', ajoute Jefferies dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.