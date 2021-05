UBS Group : Oddo relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son conseil 'neutre' sur le titre UBS Group et relève son objectif de cours, de 14,1 à 14,5 CHF.



Le bureau d'analyses estime que si l'accident sur le Prime Brokerage ne doit pas être extrapolé, ses conséquences indirectes pourraient toutefois peser sur les revenus futurs. Par ailleurs, 'le risque de réputation ne peut pas être totalement ignoré, même s'il reste à nos yeux limité', poursuit-il.



Oddo estime aussi que 'les paramètres de valorisation que le marché applique à UBS laissent peu de place à un rerating dans le contexte actuel (accident Prime Brokerage et litige en France), même en retenant les prévisions du consensus pourtant supérieures aux nôtres'.



Dans ces conditions, l'analyste ajuste ses prévisions de résultats sous-jacents 'dans des proportions modestes', soit -2,1% pour 2021 et +2,6% en 2022.



