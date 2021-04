UBS Group : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère sa note de 'surperformance' sur le titre UBS Group, avec un objectif de cours inchangé, à 17 CHF.



'Les banques européennes peinent à afficher une croissance dans un environnement de taux bas', souligne le bureau d'analyses. Selon Credit Suisse, UBS Group reste toutefois 'un choix sectoriel de premier plan'.



L'analyste relève d'ailleurs son estimation de BPA 2021 de 4% environ, pointant notamment la dynamique des marchés financiers, la part de marché d'UBS Group ou encore sa maîtrise des coûts.



