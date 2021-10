UBS : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur UBS mais remonte son objectif de cours de 18,5 à 19,5 francs suisses, au lendemain de la publication par le groupe bancaire d'un profit net supérieur de 43% au consensus au titre du troisième trimestre.



Nonobstant certaines dynamiques de ralentissement saisonnier au quatrième trimestre, et étant donnés les meilleures tendances de revenus et de coûts ainsi que le ratio CET1 meilleur que prévu, le broker remonte ses estimations de BPA 2022-23 d'environ 5%.



'Nous voyons le risque du verdict fiscal français du 13 décembre comme abordable (pas de risque de baisse à nos prévisions de rachats) avec un catalyseur lié à de nouveaux objectifs financiers attendus avec les résultats 2021 le 1er février 2022', ajoute-t-il.



