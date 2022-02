UBS : Credit Suisse remonte son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur UBS tout en remontant son objectif de cours de 19,5 à 21 francs suisses, au lendemain de la publication par le groupe bancaire d'un profit avant impôt ajusté trimestriel supérieur d'environ 24% au consensus.



Le broker souligne qu'UBS a relevé ses objectifs stratégiques, dont un RoCET1 porté de 12-15% à 15-18%, et prévoit un dividende progressif plus élevé de 0,50 dollar pour 2021 ainsi que des rachats d'actions pour cinq milliards en 2022.



Credit Suisse relève ses estimations de BPA sur les exercices 2022 et 2023 d'un peu moins de 10%, entrainant son objectif de cours, et indique voir des rendements totaux d'environ 10% ou plus continuer de soutenir le cours de l'action UBS.



