(CercleFinance.com) - Tout en restant à 'achat' sur UBS, Credit Suisse réduit son objectif de cours de 24 à 23 francs suisses, pour prendre en compte l'impact de revenus plus faibles des activités de banque d'investissement et de marchés financiers.



Le broker souligne que selon Dealogic, les revenus de banque d'investissement ont chuté de 50% en comparaison annuelle à fin du deuxième trimestre, signifiant que le consensus pour les banques européennes paraît un peu élevé sur cette ligne d'activité.



Ajoutant que la chute des marchés actions pèsera sur les gestionnaires d'actifs, Credit Suisse voit néanmoins les banques helvétiques comme 'quelque peu défensives' et juge qu'elles se traitent sur des multiples historiquement attractifs.



