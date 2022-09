UBS : Crédit Suisse maintient sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son opinion Surperformance sur le titre UBS et augmente légèrement son objectif de cours à 22,50 CHF.



'UBS a annoncé une augmentation de son dividende 2022 à 0,55 dollar (consensus 0,53 dollar) et une augmentation non spécifiée de son objectif de rachat de 5 milliards de dollars', note l'analyste qui relève son estimation de rachat pour 2022 à 5,5 milliards de dollars.



Les estimations nettes du BPA faites par Crédit Suisse augmentent en moyenne de 2% sur 2022-24, 'ce qui porte notre objectif de cours à 22,50 CHF. Nos prévisions de BPA sur 2022-24 sont en moyenne 10% supérieures au consensus', précise le cabinet.



Enfin, rappelle Crédit Suisse, 'l'évolution des marchés des actions et des capitaux, la maîtrise des coûts et le rythme de remboursement des capitaux excédentaires sont autant de catalyseurs et de risques clés pour UBS'.



