Uber : Susquehanna passe positif

(CercleFinance.com) - Les analystes de Susquehanna ont annoncé mercredi avoir relevé leur opinion sur le titre Uber Technologies, portée de 'neutre' à 'positive' avec un objectif de cours relevé de 40 à 48 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue une nouvelle 'solide' publication trimestrielle de la part du géant des VTC et de la livraisons de repas, dont la rentabilité ne cesse selon lui de s'améliorer.



D'après Susquehanna, cette trajectoire est due non seulement à l'augmentation des revenus du groupe basé à San Francisco, mais aussi à des efforts continus au niveau de sa gestion des coûts.



'Il est devenu évident que le positionnement du groupe continue de se renforcer, tout en affichant en parallèle une amélioration de son levier opérationnel', soulignent les analystes.



'Ces facteurs, conjugués à une pléthore de futures opportunités de croissance, nous conduisent à relever notre opinion', explique Susquehanna.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.