Uber : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Uber Technologies avec un objectif de cours ajusté de 49 à 50 dollars, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de la plateforme de services de transport et de livraison de repas.



'Uber a de nouveau battu les attentes et augmenté ses prévisions, grâce à une durabilité impressionnante de la croissance des réservations et des gains de marge dans les livraisons', met en avant le broker.



'Les prévisions du deuxième trimestre ont dépassé de 7 à 13% les consensus', poursuit Jefferies, qui pointe aussi une capacité du groupe à faire des ajustements si la situation macroéconomique s'aggrave pour atteindre la rentabilité en normes GAAP.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.